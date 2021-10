Kurski Travel w TVP: prezes wyjeździł się po świecie za prawie... 250 TYSIĘCY! Zapłacili podatnicy

Korek 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Mnie to niestety nie dziwi ale tego czego nie jestem w stanie zrozumiec to reakcja ich zwolennikòw!!!! Dlaczego to pochwalacie???? Dlaczego dla was nie jest to naganne???? Niemoralne???? Mòj ojciec dzis juz niezyjacy byl zwolennikiem komunistòw i partii. Gdy sie dowiedzial o prawdziwym oblixzu PRL i komunistòw gdy cala historia wyszla na swiatlo dzienne to sie zaĺamal!! Przestal byc zwolennikien tego chorego system a bylo to dla niego wazne, bo mlodziez wychowywano w takim komunistycznym duchu i on im ufal!! Ale przestal gdy okazalo sie to utopijne i niemoralne i przestepcze!!