NIK zaprezentowała MIAŻDŻĄCY raport o gospodarności w TVP. Jacek Kurski nie będzie zadowolony...

A inflacja pod koniec października może osiągnie magiczne 7% prawdopodobnie. Plus podwyżki za prąd i gaz i żywność. Oni tego nie odczują. Kurski ma prawie 100000 pensji miesięcznie. Pasuje to Wam wyborcom. Benzyna 6 zł na litr. No, ale wstajemy z kolan a Niemcy już szykują przelew w ramach reparacji. Ahahaha nieudacznicy. Tymczasem we Francji przeznaczono 3,5 mld euro na leki dla pacjentów onkologicznych i inne choroby przewlekłe. Plus rząd francuski wesprze kwotą 1,5 mld euro produkcję żywności ekologicznej. W Niemczech podwyżki dla wszystkich emerytów, a nie marne 13-tki jak w PL.