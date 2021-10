W "Milionerach" padło pytanie o twórczość Zenka Martyniuka. Pytano, czy śpiewał o... Jacku Kurskim (FOTO)

"Milionerzy" już od lat pozostają jednym z ulubionych teleturniejów Polaków. Choć do tej pory główną, najwyższą nagrodę wygrała zaledwie garstka uczestników, to wciąż nie brakuje chętnych do tego, aby zmierzyć się z pytaniami i stanąć oko w oko z nieprzenikliwym Hubertem Urbańskim.

Jednocześnie "Milionerzy" już nie raz nawiązywali do kultowych wydarzeń czy osób z rodzimego show biznesu. Co więcej, gwiazdy bywały nie tylko bohaterami pytań, lecz nawet gościły na miejscu uczestników i walczyły o wygraną w słusznym celu. Zdarzały się też przytyki w kierunku niektórych celebrytów, którzy przyjmowali to raczej ze zrozumieniem.

W czwartkowym odcinku programu również doszło do dość zaskakującego zdarzenia, a wszystko przez pytanie o twórczość Zenka Martyniuka. Największe zamieszanie wywołała jednak jedna z odpowiedzi, w której padło nawiązanie do... Jacka Kurskiego, prezesa TVP.

Gdy uczestnik dotarł do pytania za 75 tysięcy, nieoczekiwanie na sali rozległy się śmiechy, a rozbawienia nie był w stanie ukryć nawet sam prowadzący. Wszystko przez jedną z odpowiedzi, która była dokończeniem tekstu piosenki discopolowca.

Zespół Akcent ustami Zenka Martyniuka śpiewa: "W mych ramionach cię ukryję...":

A) wargi me blisko tych warg" B) u stóp ci złożę cały świat" C) jak Nel i Stasia baobab" D) Jacku Kurski, boś mi brat"

Mężczyzna walczący o główną nagrodę co prawda nie znał odpowiedzi, ale odrzekł jedynie, że "kusi go opcja D)". Ostatecznie zaznaczył drugą z opcji, co się opłaciło, bo była to poprawna odpowiedź. Teraz rozbawienia nie ukrywają też internauci, którzy potraktowali niewinny dowcip produkcji za przytyk w kierunku prezesa TVP i regularnej obecności Zenka w programach i projektach stacji.

Faktycznie wyszło zabawnie?

