"Milionerzy". Jacek Iwaszko został najmłodszym (uczciwym) polskim milionerem. W "Dzień Dobry TVN" powiedział, co zrobi z wygraną

Jacek Iwaszko jako czwarty uczestnik w historii polskiej edycji "Milionerów" wrócił do domu z czekiem z sześcioma zerami. Podobno wolał nie uprzedzać rodziny przez telefon, a żonie, która zgłosiła go do programu, o wygranej powiedział osobiście. Akurat szykowali się na wspólne wakacje na Mazurach, więc domyślamy się, że wyjazd będzie niezwykle udany.