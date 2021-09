"Milionerzy": muzykolog zgarnął główną wygraną! Jak brzmiało pytanie za MILION?

Ania 27 min. temu zgłoś do moderacji 23 1 Odpowiedz

Do wszystkich którzy śmieją się że miał latwe pytania. Droga wolna, na co czekacie zgłoscie się, wygrajcie milion to pogadamy. Pan z ogromną wiedzą, sympatyczny, kulturalny, inteligentny. Cały spocony, widać było że emocje przy ostatnim pytaniu sięgnęły zenitu. Gratuluję Panu wygranej i wspaniałej rodziny!