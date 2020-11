TVP w 2021 roku też dostanie 2 MILIARDY z budżetu?!

Wiki 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dobrze niech daja te pieniadze na telewizje,ale niech zwolnia ludzi z opłat abonamentu..Kiedy Donald Tusk wmoiwl,ze to haracz i zeby nie placic abonamentu i jak wygraja wybory to go zniosą i jakos przez 8 lat tego nie zrobili klamca to ja posłuchalam i nie placilam ,a potem komornik sciagnła mi pieniadze zaległe z konta i wielu moim znajomym..wiec zniescie ten abonament ,bo nadal sporo ludzi ma niezarejstrowane odbiorniki i go nie płaci ,albo zrobcie po 10 zł i połaczcie to razem z opłata za prad to wtedy wszyscy będą płacic..mooja zamozna kolezanka nie placi,a ja przy zarobku 1700 zl musze płacic