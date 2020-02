Kinga Rusin APELUJE do Andrzeja Dudy: "Czy odetnie się pan od tego hejtu TVP, wetując ustawę o przekazaniu 2 miliardów na jej działania?"

Szanowny Panie Prezydencie, Niedawno składał Pan na twitterze gratulacje z okazji obrony pracy na uniwersytecie przez moją córkę . Chcę wierzyć, że nie był to tylko gest kampanijny, a osobisty. Dlatego tak samo zwracam się do Pana Prezydenta osobiście , choć w przestrzeni publicznej - zaczęła dyplomatycznie.

Dziennikarka apeluje, by prezydent nie odsyłał ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, tylko ją zawetował.

Czy odetnie się Pan od tego hejtu TVP, wetując ustawę o przekazaniu 2 mld na jej działania? Nie formalne "odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego”, ale tylko veto pokaże Pana stosunek do hejtu. Istnieje obawa, że jeśli Pan podpisze tę ustawę lub odeśle ją do "Trybunału Konstytucyjnego" (a ten się na nią oczywiście "zgodzi") miliony Polaków uznają, że każdy kolejny hejterski materiał TVP pójdzie też na Pana konto. Odpowiedzią Pana Prezydenta będzie decyzja co do wyżej wymienionej ustawy - skwitowała dziennikarka.