Internauci zorganizowali zbiórkę dla pani Heni z ulicznej sondy. Kwota, którą już uzbierano, jest KOSMICZNA!

Super, super,super. Jak widać są jeszcze ludzie na których można liczyć a ich serca są ogromne. Pani Heniu ogrom zdrówka dla Pani i Syna i mam nadzieję, iż jakoś Państwa życia zdecydowanie się poprawi i będzie się Wam zdecydowanie spokojniej i lepiej żyło. Jak ma się chore dziecko w domu to opieka nad nim to ogromne koszty. Coś wiem bo mam chorego wnusia. Ma osiem lat nie mówi i nie chodzi i nie rozwija się intelektualnie. Mój syn z synową od 8 lat wkładają ogromny wysiłek nie wspomnę o rehabilitacji za którą płacą ogromne pieniądze żeby naszemu najkochańszemu słodziakowi na świecie polepszyć jakość życia. Cały czas mamy nadzieję że do rodziców powie jeszcze Mamo, Tato a do dziadków babciu dziadku i że będzie chodził i zacznie się rozwijać intelektualnie. Mówią , że nadzieja matką głupich ale gdyby nie ona dawno byśmy się załamali. Co do nadziei to jednak nieraz spełniają się marzenia i oczekiwania.