Internauta atakuje Caroline Derpienski: "Wyglądasz GRUBO jak krowa". Celebrytka ODPOWIEDZIAŁA, nie gryząc się w język

Jakiś czas temu Caroline Derpienski przebojem wdarła się do polskiego show-biznesu i na dobre się w nim rozgościła. Jej strategia na utrzymanie popularności opiera się na przerysowanym wyglądzie, kontrowersyjnych wypowiedziach i kłótniach z innymi celebrytami. Taktyka okazała się skuteczna, bo media nieustannie rozpisują się o "dollarsowej królowej".

Caroline dba także o to, aby regularnie dostarczać rozrywki swoim instagramowym fanom. W sobotę pokazała, jaki prezent sprawiła sobie tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Celebrytka zamieściła filmik, na którym ogłasza, że ma "nową zabawkę" w postaci Rolls-Royce'a . Na klipie Derpienski radośnie podskakuje w deszczu konfetti odziana w obcisłą różową kreację.

Derpienski walczy z "body shamingiem"

Niestety filmik nie u wszystkich wywołał entuzjazm. Niektórzy potraktowali go jak pretekst do wylania hejtu na Caroline.

Białostoczanka postanowiła odnieść się do tej wypowiedzi.

Dziękuję. Przecież kobieta nie ma prawa jeść? Miałam głodna odebrać auto? Jem, co chcę. I nie, nie jestem w ciąży i nie chcę!!! Proszę to uszanować. Do czego o doszło, żeby kobiecie przez sekundę odstawał delikatnie brzuch na wideo w obcisłej sukience, bo trzeba przecież było zjeść śniadanie, i już od razu hejty - pisze oburzona celebrytka.