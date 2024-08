Internauta do Agaty Sawickiej: "Rzuć ten profil i ODETNIJ się od Wojtka". Doczekał się odpowiedzi...

Niedawno Wojtek i Agata Sawiccy przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że po niespełna dwóch latach małżeństwa podjęli decyzję o rozwodzie . Jak twierdzą, "ich uczucie wygasło". Para rozstała się jednak w przyjacielskich relacjach. Co więcej, Sawiccy zamierzają też wspólnie kontynuować swój internetowy projekt Life on Wheelz .

Agata i Wojtek Sawiccy nadal będą współpracować. Internauci odradzają

Czemu się w ogóle nie odetniesz od Wojtka i tego projektu? Widać, że Wojtek sobie z tym nie radzi, to po co się widywać w ogóle? - napisał internauta.

Bo tym projektem utrzymujemy team asystencki, który daje Wojtkowi wolność. Nie rzucę tego z dnia na dzień ani nie zabiorę połowy dochodów dla siebie. Zobowiązałam się wspierać go, dopóki to potrzebne - odpowiedziała.

Zobowiązałam się wspierać Wojtka w samodzielności, czyli również we współutrzymywaniu teamu asystenckiego, dopóki to jest potrzebne. A tylko Life on Wheelz to gwarantuje - podsumowała.