Wojtek Sawicki z Life On Wheelz ZDJĄŁ OBRĄCZKĘ na oczach internautów: "Nie tak miało się skończyć moje małżeństwo"

Każdy Ma prawo do szczęścia Każdy.Ale Tak na serio jako kobieta nie wierzę że to małżeństwo było prawdziwe. No Nie. To jest młoda kobieta i nie wierzę w to że nie potrzebuje zdrowego sprawnego mężczyzny. Ja jestem po 40 mój mąż ma 50 lat i od kilku lat unika intymności, coraz bardziej Mi to przeszkadza i doskwiera. Mnie się chce żyć zwiedzać świat a Mój mąż najchętniej jedzie na ryby.