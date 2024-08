Pojawiły się zarzuty, że Agata z Life on Wheelz była z Wojtkiem Sawickim dla sławy. Tak się tłumaczyła w wywiadach

Początki znajomości Wojtka Sawickiego i Agaty to gotowy scenariusz na film o miłości, niestety bez happy endu. W niedzielę para poinformowała, że podjęła decyzję o rozstaniu, ponieważ, jak piszą we wspólnym oświadczeniu, nie umieli poradzić sobie z trwającym od wielu miesięcy kryzysem , a życie w nich "umarło". Zapewnili jednak, że planują się przyjaźnić i nadal prowadzić profil Life on Wheelz.

Przede wszystkim staram się nie wchodzić w rolę matki . To trudne, zwłaszcza jeśli ktoś tak, jak ja, ma do tego predyspozycje i za wszelką cenę próbuje wszystkich ratować. A te przyzwyczajenia są silne. Dlatego ta własna przestrzeń jest tak bardzo ważna. I niezapominanie o randkach. Raz w tygodniu wychodzimy sobie gdzieś, ładnie się ubieramy i zapominamy o takiej prozaicznej codzienności . To jest moment dla związku. Dla nas, jako pary romantycznej - tłumaczyła w wywiadzie dla Onetu.

Gdy nie ma asystentki, jestem non stop z Wojtkiem, więc to bardzo intensywna relacja - mieszkamy razem, razem pracujemy, no i jesteśmy w związku. Czasem zastanawiam się, jak ja to wytrzymuję. Ale czuję, że to, co robię, jest cholernie ważne. Że zmieniam świat na lepsze. Nie tylko świat Wojtka - od kiedy mnie poznał, jego życie zmieniło się o 180 stopni. Gdyby nie ja, nigdy byście go nie poznali! A wciąż słyszę, że jestem z nim dla sławy (...) Kocham Wojtka i chcę mieć z nim rodzinę - mówiła.