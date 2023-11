Wojtek Sawicki z "Life on Wheelz" TRAFIŁ NA OIOM. "Przeszedł pilną operację w celu ratowania zdrowia"

Wojtek Sawicki to wyjątkowy influencer, który pokazuje, jak wygląda codzienność osoby z niepełnosprawnościami. Chociaż Sawicki cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a, to choroba nie przeszkodziła mu w spełnianiu marzeń.

Wojtek Sawicki z "Life on Wheelz" trafił do szpitala. Żona influencera prosi o dobre myśli

Chociaż z powodu swojej choroby Wojtek Sawicki jest zmuszony do częstych wizyt w szpitalach, to ostatni post, który pojawił się na profilu "Life on Wheelz" mocno zaniepokoił jego obserwatorów. Agata za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że jej mąż trafił do szpitala, gdzie musiał przejść pilną operację. Blogerka zwróciła się również do fanów z przejmującą prośbą o dobre myśli i trzymanie kciuków za powrót Wojciecha do zdrowia.