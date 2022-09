Wojtek Sawicki z "Life on Wheelz" WZIĄŁ ŚLUB! "Będziesz ze mną najszczęśliwszą kobietą na świecie!" (ZDJĘCIA)

Gdy weszłaś po raz pierwszy do mojego pokoju, oślepił mnie blask twojej wyjątkowości – powiedział przed ukochaną pan młody. Już wtedy wiedziałem, że jesteś tą jedyną i że chcę spędzić z tobą resztę twoich dni. Wtedy, w tamtym momencie, wydawało się to szalone i niemożliwe do spełnienia . Ale dzięki twojej odwadze, uporowi i miłości jesteśmy tutaj na tym pięknym statku i bierzemy ślub. Dzięki tobie przekonałem się, że wszystko jest możliwe. Obiecuję, że przy mnie staniesz się najszczęśliwszą kobietą na świecie, przyrzekam ci, że zrobię wszystko, żebyś miała poczucie bezpieczeństwa i w każdej chwili będę po twojej stronie, i że nigdy razem nie będziemy się nudzić . W końcu jesteśmy genialnym zespołem, świetnym duetem, i teraz mamy na to papiery. Agato, kocham cię.

Czym jest przysięga w naszych czasach? Czy mamy prawo w niestabilności świata mieć nadzieję i wierzyć? Ja zapytam, czy mamy prawo się poddać. Bo kto, jak nie my, zbuduje lepszy świat? Bo co innego nam pozostało, jak wiara w miłość? Zawsze szłam na przekór, więc na przekór niepewności i lękom składam ci przysięgę tutaj między niebem a ziemią, na wodzie, w wolnym mieście, w obliczu pokoleń przodkiń i przodków, których poświęcenie sprawiło, że my jesteśmy tutaj i łączymy nasze rody. Dziękuję im za to i ślubuję kontynuować ich dzieło. Ślubuję, bo wierzę, że słowa mają wartość, że miłość ma wartość i to, co zaczynamy tutaj, ma dla mnie wartość. Wojciechu Sawicki, ślubuję cię kochać i trwać przy tobie, dawać z siebie to, co najlepsze. Przysięgam ci wierność, wsparcie i przyjaźń. Kocham cię.