Wojtek Sawicki z narzeczoną otwierają się na temat SEKSU w ich związku: "Miałam obawy, czy w ogóle TO SIĘ UDA"

Kiki 6 min. temu

Nie mam nic do niepełnosprawnych ale oni nigdy nie będą tak silni czy sprawni jak zdrowi ludzie. Choroba im to uniemożliwia. Taki jest fakt. Niech robią w seksie co chcą, co mogą, jeśli intymnie partner to akceptuje. Ale żeby o tym gadać publicznie to już normalne nie jest. Chyba że to sposób na zarobek. Bo on przecież udziela się w sieci. Za chwilę może udokumentują to fotkami. Dla mnie to jest obrzydliwe.