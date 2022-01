Wojciech Sawicki opowiada o intymnym życiu z narzeczoną: "Seks to dla nas RADOŚĆ"

Avalon 7 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

..... Nie wiem jaki jest powód pokazywania "swojego intymnego ja" całej Polsce. Jak słyszę "normalizujmy" to mnie już to bawi. Polacy milczą w bardzo ważnych sprawach, natomiast uwielbiają chwalić się wyczynami w łóżku. Jest to sfera, którą powinno się chronić, gdyż jest ona dla każdego czymś bardzo wyjątkowym. Pokazywanie takich zdjęć, pod szyldem "normalizujmy" to nic innego, jak zakłamanie. Tu chodzi o to by było głośno. Zostawcie coś dla siebie. Bo dziś już świat widział wszystko.