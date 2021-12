Wojtek Sawicki konfrontuje słowa Andrzeja Dudy z rzeczywistością: "Spotykam się z BARIERAMI NA CO DZIEŃ"

Maciek 15 min. temu zgłoś do moderacji 35 0 Odpowiedz

Zapraszam Pana Prezydenta do mnie i mojego sparalizowanego dziecka od kilku lat czterokonczynowo.Zapraszam to Pan zobaczy jakie mamy ulatwienia , jaka cudowna opieke, o srodkach finansowych nie wspomne.0 tyle dostajemy bo przekraczamy z zona progi.Tygodniowo na zabiegi wydajemy od 450 do 700 zl.Tak ,raz w tygodniu tyle.Dla Pana pewnie to tyle co splunac,dla nas duzo.Do tego dziecko ma problemy z nerkami,wie pan na kiedy mamy wizyte na nefrologie? Na MARZEC, chyba ze zacznie sie cos dziac to przyjma ja na SOR.Tak dzisiaj zona uslyszala odbierajac dziecka wyniki.Zapraszam pokaze Panu te udogodnienia infrastruktury.Nadmienie ze dziecko jezdzi na wozku tylko przy naszej pomocy bo nawet palcem nie drgnie.Z checia pokaze nasza rehabilitacje,a raczej jej brak.Na oddziele gdzie powinny byc dzieci sa starcy rehabilitowani.Jak pojechalismy na specjalne prady to na sali dziadki cwiczyly na calego my natomiast musielismy zaplacic za 10 min tych pradow 100 zl.Oni oczywiscie mieli to za frre.Zapraszam,jezeli Pan bedzie chcial zobaczyc sie to Pana sluzby mnie ie namierza bez problemu.Zapraszam Pana do siebie, porozmawia Pan z moim dzieckiem.Mowi normalnie jest w pelni swiadome,mimo iz normalnie sie rozwijalo do 11 roku zycia, choroba sprawila ze od szyi w dol jest kompletnie sparalizowana.Zapraszam,nie zebram o pomoc, chce tylko zeby Pan sam sie przekonal jak jest super dla niepelnosprawnych.