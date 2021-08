Wojtek Sawicki ODZYSKAŁ GŁOS po 15 latach! "Pierwszy raz mogłem rozmawiać w sklepie z ekspedientką"

Wojtek Sawicki dał się poznać internetowej publiczności jako twórca profilu Life on Wheelz, na którym szczerze i bez ogródek relacjonuje życie osoby z niepełnosprawnością. 34-latek od urodzenia zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne'a , która w drastyczny sposób ograniczyła jego możliwość poruszania się. Dziś kanały Wojtka obserwuje ponad 100 tysięcy internautów, dzięki czemu z każdym dniem do coraz większego grona osób dociera pozytywny przekaz, że OzN wcale nie różnią się tak bardzo od reszty społeczeństwa. Mają swoje ambicje, marzenia i plany na przyszłość.

Niedawno w życiu Wojtka Sawickiego zaszła prawdziwa rewolucja. Po 15 latach od zabiegu tracheotomii bloger nareszcie odzyskał głos . Sam przyznaje, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie jego życiowej partnerki - Agaty Tomaszewskiej .

Skończyłem 18 lat, gdy straciłem głos. Miałem wtedy problemy z oddychaniem. Dopadła mnie niewydolność oddechowa. Na oddziale płucnym straciłem wtedy przytomność. Nie miałem siły oddychać. Moje żebra nie chciały się ruszać. Gdy lekarze walczyli o moje życie, zrobili mi intubację. Wetknęli mi do gardła taką rurę, to pozwalało na połączenie respiratora z moimi płucami, jednak było to rozwiązanie krótkoterminowe, gdyż po trzech tygodniach zrobiły mi się odleżyny. Poza tym trudno było mi mówić, mimo że teoretycznie miałem taką możliwość. Lekarz ordynator postanowił, że wykona u mnie zabieg tracheotomii, czyli nacięcia tchawicy i umieszczenia w niej rurki. (...) Przeżyłem, przestały mi się robić odleżyny - wspomina Wojtek w najnowszym nagraniu opublikowanym na platformie YouTube.