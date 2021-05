Dziewczyna Wojtka Sawickiego opowiada o ich związku: "Nie przestraszyła mnie jego choroba. Jest NIEZWYKŁYM MĘŻCZYZNĄ"

;ouihk.jn 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja nie zdecydowalabym sie na zycie z osoba niepelnosprawna, bo to orka na ugorze. Entuzjasci chyba nigdy nie opiekowali sie osoba przykuta do wozka, badz ktora potrzebuje przy KAZDEJ czynnosci pomocy. To jest dzien w dzien takie wydatek energetyczny, ze nic nie jest w stanie go wypelnic. Ale kazdy robi jak uwaza. Co innego jak ktos w trakcie zwiazku ucierpi wypadku i stanie sie osoba niepelnosprawna, a co innego byc od poczatku z taka osoba. Takze nie porownujcie takich sytuacji, bo sa zupelnie dwie rozne kwestie.