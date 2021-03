Poznajcie Wojtka Sawickiego - influencera z misją

Jak 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W Polsce bardzo rzadko widać osoby niepełnosprawne w przestrzeni publicznej. Architekci i urbaniści zapominają zupełnie o ich potrzebach, a zwykle wyjście do parku, czy na zakupy dla osoby niepełnosprawnej staje się ogromną przeprawą. Większość ludzi na widok osoby na wózku czuje się nieswojo - nie wie, czy się wypada patrzeć, czy lepiej odwracać wzrok. Do osoby niepełnosprawnej fizycznie wiele osób zwraca się jakby była niepełnosprawna intelektualnie. Inicjatywy takie jak ta są nam wszystkim potrzebne - osobom niepełnosprawnym, żeby w końcu wyszły z domów, osobom pełnosprawnym - żeby zauważyły problemy tych niepełnosprawnych i nauczyły się do nich normalnie odnosić. Powodzenia!