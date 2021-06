Wojtek Sawicki dostał POSADĘ W BANKU! "Cieszę się, że zaoferowano mi pracę, która zaspokaja moje zawodowe ambicje"

Jest to jednak praca w dużym banku, więc moim głównym zadaniem będzie koordynowanie i opiniowanie prac nad dostępnością do usług bankowych (procesy, oddziały, digital, itp.). Cieszę się, że zyskam możliwość realnego wpływu na trudną rzeczywistość OzN. Tym bardziej że jest to sfera, która wymaga wprowadzenia dużych zmian i innowacji - kontynuuje, ubolewając nad trudnościami, z jakimi borykają się niepełnosprawni, w tym i on sam:

Wiem to z własnego doświadczenia, bo od lat zmagam się z niedostosowaniem bankowości do moich potrzeb. Nie mogę samodzielnie płacić kartą kredytową w restauracji (jak tu kogoś zaprosić na wykwintną kolację?), dokonać transakcji przez internet (kody uwierzytelniające przychodzą tylko na komórkę, a ja nie jestem w stanie obsługiwać smartfonów) - wymienia, z jakimi problemami na co dzień musi się mierzyć. Mam już kilka pomysłów na to, jak zmienić ten stan rzeczy. Duże nadzieje wiążę z technologią wzrokowej akceptacji transakcji. Dla was to kolejny odcinek "Black Mirror", dla OzN znaczne podniesienie jakości życia. No to biorę się do pracy, a wy trzymajcie kciuki za powodzenie mojej misji. Fajnie być ekspertem! - kwituje Sawicki.