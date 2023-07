Wojtek Sawicki opisał KOSZMAR, którego doświadczył w szpitalu: "Naruszono moje granice, pogwałcono godność"

Gość 45 min. temu zgłoś do moderacji 113 17 Odpowiedz

Cyt.: "Potem jakiś młody chirurg bez uprzedzenia wyjął mi z brzucha PEGPEJA. Byłem zszokowany, naruszono moje granice, pogwałcono godność". Proszę państwa, to skandal! Powołać Komisję śledczą! Przyszedł chirurg i wyjął z brzucha uszkodzone urządzenie, ale JAK ON TO ZROBIŁ? Bez uprzedzenia 😱😱😱 Powinien był dwie godziny wcześniej, na piśmie uprzedzić jaśnie pana, że zrobi to, po co tamten przyszedł na sor. Czy ten Wojciech ma dobrze z głową? Widzę pewną prawidłowość w mentalności i zachowaniu tych wszystkich pato celebrytów typu bloger, influ-cośtam: po krótkim czasie od pokazania się szerszej publice, zaczynają się mieć za Bóg wie kogo. Błędem jest to, że nie prezentując sobą żadnej wartości, są postrzegani jako ktoś wyjątkowy i utwierdzani w tym poprzez ochy i achy. Dość szybko palma im odbija i myślą, że mogą więcej. Młody Patryk Piratti 😉 siał postrach na ulicach miasta, bo mamusia szon-celebrites...ten tutaj oczekiwał, że cały szpital będzie na paluszkach obsługiwał jego i żonę, bo on bloga prowadzi... Po co wy takich ludzi obserwujecie i karmicie ich chore ego?