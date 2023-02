Wojtek Sawicki komentuje aferę z Mamą Ginekolog: "Czuję się, jakby ktoś NAPLUŁ mi w twarz"

Gość 17 min. temu zgłoś do moderacji 34 0 Odpowiedz

Mamuśka popłacze ,jak zawsze że ,ludzie ją żle zrozumieli itp.Wycofa się na chwilę z social medium w myśl zasady pogadają , pogadają i zapomną i tyle.Ona ma tyle siepy że mogła by sobie wybudować własny szpital a kwestia honoru w jej przypadku nie zachodzi bo ona go nie ma ponieważ gdyby miała to za sprawą ludzi dawno by przestała istnieć jako influenserka bo przed tą aferą były afery z nierozliczonymi zbiórkami , torebkami od LV dla wybranych koleżanek , wciskaniu badziewia klientkom ,kontrowersyjnym poradom lekarskim itp itd.I co i nic.Ma plecy.Tatuś milioner , mamusia z schowbizu ,wujek dyrektor departamentu w Ministerstwie Zdrowia.Jedynie my mamy wpływ na to co robi w internecie w innych biznesach jest nad nia rozłożony parasol ochronny....no chyba że stanie się cud i ktoś z urzędu ukarze ją dla przykładu.Bo co jak co ale nic tak nie wywołuje większego wk*u w Polaku jak kwestia służby zdrowia.