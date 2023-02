Wszczęto postępowanie w sprawie Mamy Ginekolog! WUM komentuje: "Zostanie powołany ZESPÓŁ KONTROLNY"

WUM długo milczało w sprawie Mamy Ginekolog. Wyłączono nawet komentarze

Choć głos w sprawie zabrali już niemal wszyscy, to niezwykle długo wstrzymywało się od tego Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM. Dziennikarze Wirtualnej Polski informowali już, że przesłano prośbę o komentarz do miejsca, w którym pracuje Mama Ginekolog, jednak do godzin południowych we wtorek nie pojawiło się żadne oświadczenie.