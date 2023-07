Wojtek Sawicki TRAFIŁ DO SZPITALA! Żona blogera opisała sytuację na SORze: "Niezrozumienie, upokarzanie, STRASZENIE"

Polska = Upad... 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Za to jak traktują pacjentów służba zdrowia nie powinna dostawać ani grosza! My płacimy co miesiąc na NFZ, a oni nas traktują jak goowno bo najwidoczniej te pieniądze do nich nie docierają tylko do Rydzyka i TVP. Po co to jest? Już lepiej zapłacić prywatnie i wtedy zadowolona pielęgniarka z porządną wypłatą Cię obsłuży z uśmiechem na twarzy. Nie płacić składek bo to pieniądze wyrzucone w błoto. A tak to my musimy co miesiąc płacić i oczekujemy za to serwisu, a oni nie dostają i traktują człowieka gorzej niż zwierze bo nikt nie chce pracować za darmo.