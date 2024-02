Wojtek Sawicki z "Life on Wheelz" publikuje nowe zdjęcie: "Ja zadowolony po WALENTYNKOWYM SEKSIE"

Wojtek Sawicki pisze o seksie osób z niepełnosprawnościami

W ramach swojej działalności Sawicki nierzadko porusza tematy, które dla niektórych mogłyby uchodzić za "tabu". Tak na przykład późnym wieczorem 14 lutego na profilu influencera pojawiło się zdjęcie, na którym mężczyzna leży na łóżku z euforycznym uśmiechem na twarzy. Wokół nadgarstka ma zawiązaną tasiemkę, do której przymocowany jest balonik w kształcie serca. Towarzyszący zdjęciu opis nie pozostawił żadnych złudzeń co do tego, co wydarzyło się na kilka chwil przed jego wykonaniem.