Internauta do Dody: "Strach z tobą być, bo zaraz będzie POZEW". Piosenkarka odpowiedziała

Dariusz Pachut, były partner Dody, poinformował w poniedziałek na Instagramie, że otrzymał pozew od piosenkarki. Konflikt między tą dwójką zszedł na poziom prawny, ponieważ wokalistka domaga się zwrotu pożyczonych pieniędzy . Publiczne oświadczenia wskazują, że kwestionowana przez Rabczewską kwota nie jest związana z prezentami, jak uważa Pachut. Dorota utrzymuje, że jest to kwestia finansowa, a nie materialna.

Rabczewska i Pachut rozstali się w październiku 2024 roku po dwuletniej relacji, która zakończyła się gwałtownie podczas wspólnej podróży do Turcji. Powodem eskalacji konfliktu miał być "styl życia i podejście do zdrowia", które zdaniem podróżnika były nie do pogodzenia.