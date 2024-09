Internauta do Joanny Opozdy: "A pani pokaże, ile wpłaciła NA ZBIÓRKI oraz ile psów uratowała?". Aktorka odpowiedziała

Śmieszą mnie te celebryty i ich problemy 😆 Ludziom się cały świat zawalił. Wszystko stracili. Domy, cały dobytek a ta się o psy martwi. Może o ludzi najpierw trzeba się martwić. Co mieli robić? Siebie i dobytek ratowali. Kto był w stanie to i zwierzęta ratował a kto nie był w stanie to co miał robić? Łatwo się komuś ocenia co sobie siedzi w ciepełku i dostatku. Przerażają mnie ludzie którzy na pierwszym miejscu stawiają dobro zwierząt. Oczywiście że zwierzęta należy szanować ale ludzie mają być zawsze na pierwszym miejscu. Nie uczłowieczajmy zwierząt.