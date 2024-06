Internauta do Radosława Majdana: "Cieszymy się, że oddałeś głos na Konfederację". Natychmiast zareagował

W minioną niedzielę odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Spore grono rodzimych sław namawiało rodaków do spełnienia obywatelskiego obowiązku i odwiedzenia lokalu wyborczego. Wśród nich nie mogło zabraknąć Małgorzaty Rozenek, która od dłuższego czasu aktywnie udziela się w sprawach politycznych i ma za sobą kilka wystąpień na sejmowej mównicy. "Perfekcyjnej" towarzyszył oczywiście ukochany mąż, Radosław Majdan. Słynna para oddała swoje głosy w specjalnie przygotowanych koszulkach z napisem "mam głos" i flagą Unii Europejskiej. Radzio pochwalił się sesją zdjęciową przy urnie, a serię fotek z niedzielnych wyborów podpisał krótko: "Do przodu Polsko".