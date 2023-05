Internauta dopytywał Edytę Górniak o INTYMNE SPRAWY... Ostra reakcja piosenkarki (FOTO)

Monia 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pytanie okropne, ale co do wpisu Edzi... To dziwne, że przez ponad 50 lat na samych narcyzów trafia. Może to jednak w niej jest problem. Każdy kto za kulisami spędził z nią chociaż 5 minut i pracował przy produkcji wydarzenia, w którym brała udział, wie jaki ma trudny charakter. Daleko jej do uduchowionego anioła miłości, na którego się kreuje.