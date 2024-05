Internauta ocenia komunijną stylizację Moniki Chwajoł: "Do kościoła po prostu nie wypada". Szybko zripostowała (FOTO)

W tegorocznym sezonie komunijnym rodzime celebrytki stawiają na odważny dress code. Podczas gdy młode damy maszerują do kościoła w śnieżnobiałych sukienkach, prezentując się niczym księżniczki z animacji Disneya, ich znane ciocie próbują skupiać na sobie całą uwagę, ochoczo wystawiając dekolty na słońce.

Monika Chwajoł , zjechana od góry do dołu przez internautów za swój okolicznościowy outfit, oświadczyła właśnie z dumą, że nie uczestniczyła w kościelnej ceremonii . W tym czasie mogła jeszcze bardziej "odpicować się" na rodzinne przyjęcie komunijne.

Monika Chwajoł złośliwie odpowiada internaucie

Przebojowa 46-latka musiała poświęcić sporo czasu na przewertowanie stron z cytatami, by dokopać się do słów wypowiedzianych przez jednego ze znanych literatów, oddających jej negatywne nastawienie do słów krytyki. Jak zaznaczyła w opisie jednego z ostatnio opublikowanych zdjęć, "ludzie, którzy wyrażają negatywność, zazwyczaj mają niską samoocenę".