Internauta reaguje na nowy związek Soni Bohosiewicz: "Szok, że koleś się odważył do babki z gromadą dzieci". Aktorka odpowiedziała

Ej bez kitu, 2 dzieci to już gromadka??? Poza tym szacun, jak facet dojrzale podchodzi do związku. Nie boi się obowiązków,.jeśli kocha. Tylko pozazdrościć, a taki leszcz, co to ucieka od prawdziwego życia, najlepiej żeby "baba" mu tylko piwo donosiła pod nos a on by sobie leżał przed telewizorem to niech idzie precz. Popatrzcie no Państwo, singielki szuka w wieku 45+🤭 życzę mu powodzenia, ale przeważnie kobiety w takim wieku są już po przejściach i są matkami, a xzasem i opiekują sie starszymi rodzicami. To nie 20 latki, żeby przebierać w singielkach bez zobowiązań.