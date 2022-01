Sonia Bohosiewicz dementuje plotki i zapewnia, że NIE JEST BIOLOGICZNĄ MATKĄ swojej siostry Mai Bohosiewicz... "FAŁSZ"

Współczuję 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Zarówno plotka o tym, że Sonia jest matką Mai jak i o FAS... przecież to jest tak przykre, krzywdzące i nieprawdziwe i mimo że nie dotyczy to mnie to przykro mi na myśl co one (siostry Bohosiewicz) czują, czytając ten chłam...