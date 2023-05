Internauta ruga Agnieszkę Hyży pod komunijnym zdjęciem jej córki: "Masakryczne zatracenie". ZAREAGOWAŁA

Agnieszka Hyży pokazała zdjęcia z komunii córki

W czwartek o opublikowanie kadrów z wydarzenia z przyjęciem ciała Chrystusa w tle pokusiła się Agnieszka Hyży. W minioną niedzielę do komunii szła bowiem jej córka, będąca owocem pierwszego małżeństwa celebrytki Marta.

Na udostępnionych na feedzie i InstaStories fotografiach widzimy kilka rodzinnych obrazków oraz kadry przedstawiających to, jak prezentowało się miejsce, w którym rodzina Agnieszki celebrowała komunię jej pociechy.

Internauci krytykują Agnieszkę Hyży za publikację zdjęć z komunii córki

Choć większość komentarzy pod postem była pozytywna, pojawiło się kilka mniej przychylnych. Te drugie głównie dotyczyły chwalenia się w mediach społecznościowych życiem prywatnym, co według komentujących nie przystoi.

Agnieszka Hyży reaguje na przytyk

Nie byłoby prywatności, gdyby relacja trwała online, gdy pokazuje się wszystko i wszystkich, np. nie chroniąc wizerunku dzieci (a mają prawo do prywatności) - wyjaśniła, dodając: To urywek, skrawek pięknych chwil... Na tyle, by nie rozszarpać tego właśnie.