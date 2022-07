Internauta wbija szpilę Maffashion: "O życiu wszystkich potrafi się pani wyrażać i krytykować, a o swoje zadbać nie potrafi". Celebrytka odpowiedziała

Gogo 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież prawdę napisała, ani Królikowski ani Rzezniczak nie zdali egzaminu z ojcostwa i z bycia partnerem dla swoich kobiet. Dla nich ważniejsza była chuć i balowanie niż opiekowanie się kobietą w ciąży. Ona została kolejna porzuconą, bo partner czuł się niedopieszczony i musiał nadrobić to balowaniem w dziwnym towarzystwie. Faceci powinni zrozumieć, że posiadanie dzieci to odpowiedzialność i że dzieci się same nie wychowują. Każdy facet wlazacy do łóżka kobiety powinien pamiętać że z tego mogą być dzieci, więc jeśli nie jest na to gotowy, to niech nie włazi.