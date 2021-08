Maffashion szuka pomocy dla Magdaleny Stępień i MIAŻDŻY Rzeźniczaka: "Nie opłakuj więcej tego WYMOCZKA"

Agnieszka nnn 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Magdo, nie wiem czy to przeczytasz. Ale rozumiem, ze dzisiaj wydaje Ci się że swiat się zawalił. Że serce peka Ci na pół, z bólu, z rozczarowania, krzywdy jaki ten typ Ci zrobił. I to normalne. Takie coś boli strasznie. W przenośni i dosłownie. W środku człowiek rozpada się totalnie. Ale trzeba żyć!!! Dla tego małego człowieczka, który patrzy na Ciebie jak na bohatera, który za kilka miesięcy przytuli Cie najmocniej na świecie, a za jeszcze kilka powie Mamo Kocham Cię! Który kiedyś dorośnie i zobaczy, ze jego ojciec nie jest warty żeby nawet na niego splunąć. Jesteś piękna kobietą, silną i mądrą. Tylko musisz to przetrwać. Teraz jest trudno, ale z każdy dniem będzie łatwiej. Jeszcze wiele cudownych dni przed Tobą. Jeszcze będziesz kochać i czuć się kochana przez prawdziwego mężczyznę, który na Ciebie zasługuje. Miłość nie wybiera, zaangażowałaś się w te relację, ale uwierz Ty NIC, ale to NIC złego nie zrobiłaś!!! Zobaczysz, przyjdzie czas że on zostanie sam, a Ty będziesz czerpać pełnią życia. Wszystko co najlepsze przed Tobą!