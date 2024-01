Internauta WYŚMIAŁ Oskara Szafarowicza, który w sylwestra wybrał się przed siedzibę TVP. Działacz PiS wdał się w dyskusję

Hmm 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Nie wierzę, że on ma jakichś znajomych. Oskar, znajdź sobie kolegów i koleżanki wśród ludzi w twoim wieku. Chłopaka sobie w końcu znajdź, będziesz szczęśliwy! Najlepsze lata życia, które możesz spędzić na beztrosce, ty spędzasz na spędach w obronie tłustych kotów z PiS, dla ktorych jesteś nikim. Oni martwią się tylko o siebie. A ty już przed całą Polską masz taką opinię, jaką masz. Nie jest jeszcze za późno, żeby zawrócić z tej drogi. Zrób to, bo, choć w to nie uwierzysz, to w przyszłości będziesz gorzko płakał, gdy do ciebie dotrze, co robiłeś i jak marnowałeś sobie życie. Bo kasa, Oskarku, to nie wszystko!