Michał Adamczyk wydał KOLEJNE OŚWIADCZENIE z siedziby TAI: "Trwa WALKA Z BEZPRAWIEM". Odniósł się do zwolnień dziennikarzy

Henryk 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To facet , który za to co zrobił powinien siedzieć w mamrze a nie na takim stanowisku i za takie pieniądze. Teraz przy okazji tego płynącego potoku bełkotliwych wyjaśnień widać co PiS robił i co miał zamiar zrobić dalej.Całe szczęście , że się obudziliśmy.