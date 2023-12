Michał Adamczyk zarobił w TVP 1,5 MILIONA w 2023 roku, a migał się od płacenia wyższych alimentów! Jego była żona UJAWNIŁA SZCZEGÓŁY

luna 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Brak słów na takich typów, którzy własne dziecko traktują w ten sposób, taki prymityw najczęściej traktuje to jako rozgrywkę z byłą partnerką, dziecko ma gdzieś - ale to do niego wróci, kiedyś. Druga sprawa to stosunek do kobiet, nieprawdopodobna agresja, to co zrobił przed laty swojej kochance i za co miał wyrok - umówmy się , bardzo niewygórowany, ale też to jak traktuje swoje byłe żony/ partnerki, mówi o nim wiele. Trzecia sprawa to ewidentnie typ, który za kasę jest w stanie zrobić każde świństwo, draństwo, bez ograniczeń. I kogoś takiego była już władza wzięła sobie na sztandary jako wzór człowieka - dziennikarza. Autorytet. A w rzeczywistości powinien zniknąć z życia publicznego. A tu proszę, straszne i śmieszne zarazem. Typowe dla nich odwracanie znaczeń i nazywanie "szamba perfumerią".