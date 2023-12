Joanna Racewicz WYŚMIAŁA powołanie Michała Adamczyka na "prezesa" TVP. "To Prima aprilis?"

Elo 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Prima aprylisem to można by nazwać to co robi nowa władza, teraz Sienkiewicz wymyślił że postawi tvp, radio i prasę w stan likwidacji. Piraci wparowali na statek, tylko że ani nawigować ani kierować tą łodzią to nie bardzo potrafią i rozbujali łajbę, tylko czekać aż zacznie wody nabierać. Tylko że to nie jest zabawne, bo my wszyscy Polacy tym statkiem płyniemy. Przedsiębiorcy zadowoleni z wyboru? Ulgi dostali od nowego rządu czy raczej wyższe podatki? Ci kościołowi, którym zdarzało się nowej władzy zaufać (na przykład ci od tvn-owskiego katolika Hołowni) zadowoleni? Nowa władza w przyszłości zlikwiduje fundusz kościelny.