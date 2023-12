Mecenas byłej żony Michała Adamczyka przemówił: "Zaciekle walczy o JAK NAJNIŻSZĄ kwotę alimentów". Ujawnił, ile pieniędzy otrzymuje córka prezentera

Michał Adamczyk zarobił w 2023 ponad 1,5 mln zł. Jego była żona walczyła w tym czasie o zwiększenie alimentów

Podczas gdy opinia publiczna zapoznawała się z kosmicznymi kwotami, które co miesiąc wpływały na konto Michała Adamczyka , kolorowa prasa przypomniała wypowiedzi jego byłej żony. Agnieszka Piechurska już kilka miesięcy temu wyznała, że - mimo astronomicznych zarobków - były prezenter TVP nie kwapi się, by płacić wyższe alimenty .

W telewizji zarabiał coraz więcej, ale kwoty alimentów nie zwiększał. Mój prawnik wystąpił o podwyższenie alimentów. Ustalił je sąd. Podniesiono je do 1500 zł. To było pierwsze podwyższenie. Sąd bazował na jego PIT-ach, w których wówczas wykazał 50 tysięcy złotych zarobków miesięcznie z Telewizji Polskiej, a mimo to alimenty podwyższył o 300 złotych - wyjawiła w zeszłym miesiącu "Faktowi" była żona Adamczyka.