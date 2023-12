Marianna Dufek i Justyna Dobrosz-Oracz reagują na informacje o pensji Adamczyka. Zdradzają swoje pensje z TVP

Pappa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 451 66 Odpowiedz

11 na rękę w 2015 to nie tak mało, niech nie robią z siebie biedaków. Ale tv sama na siebie powinna zarobić, to jest business! Po co trzymać prezesa przez 7 lat, jeśli do spółki co roku trzeba dopłacać? Ale z drugiej strony, co to za szef, który bez dofinansowania jedyne co potrafi wymyślić to ogłoszenie upadłości? Oni nie powinni niczym zarządzać, skoro wiecznie chcą jechać na dofinansowaniu. Niech zatrudnią kogoś z biznesu a nie z polityki. Jakby na siebie zarobili to niech biorą kasę, ale nie jeśli trzeba do nich dopłacac.