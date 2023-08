Internauta zapytał Marcina Hakiela o milczenie Cichopek i Kurzajewskiego. Jest odpowiedź tancerza (FOTO)

Po co najmniej kilku miesiącach milczenia, temat głośnego rozstania powrócił na tapet. Wszystko za sprawą internetowych sesji Q&A, podczas których Marcin Hakiel ochoczo dzieli się szczegółami z życia prywatnego .

Marcin Hakiel otwiera się przed internautami

Na przestrzeni kilku dni Marcin Hakiel, odpowiadając na frapujące internautów kwestie, wyjawił m.in., że proponował Maciejowi Kurzajewskiemu spotkanie, a o zdradzie byłej żony dowiedział się dzięki pomocy wynajętych detektywów . Zdaje się, że to jeszcze nie koniec publicznych wynurzeń tancerza. Marcin opublikował na Instagramie nowe zdjęcie, a w opisie zachęcał obserwatorów na zadawanie pytań , gdyż, jak twierdzi, nie zdążył odpowiedzieć na niektóre podczas ostatniego Q&A.

Padło pytanie o Cichhopek i Kurzajewskiego. Marcin Hakiel odpowiedział bez zawahania

Internauci wykorzystali okazję, aby zachęcić Hakiela do ujawnienia kolejnych smaczków z życia prywatnego. Jeden z nich zapytał tancerza, dlaczego nie idzie tropem milczących Kurzopków i decyduje się na publiczne rozprawianie o sprawach uczuciowych.

Dlaczego decydujesz się odpowiadać na rożnego rodzaju pytania związane ze sferą prywatną, biorąc pod uwagę fakt, że druga strona w postaci K. Cichopek i M. Kurzajewskiego milczy? Czy to pewnego rodzaju chęć ukazania swojej strony? Nie da się ukryć, że w oczach opinii publicznej to Kasia wypada na osobę nieskazitelną - właśnie ze względu na fakt, że milczy - zauważył jeden z internautów.

Możliwe, nie patrzę na życie przez pryzmat stron. Żyję w zgodzie ze sobą, jeśli to komuś nie odpowiada, to ma do tego prawo - odpowiedział tancerz.