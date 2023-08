Marcin Hakiel ujawnia, jak poradził sobie po ODEJŚCIU Katarzyny Cichopek! "Ogień może spalić cały las" (FOTO)

Kasia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Boszeee ale ten facet to jest bida. Patrzy sie na niego i widac ze taka bida ze az nedza. Zero jakiejs klasy. Zostawila Cie i ok i zycie toczy sie dalej. Idz dalej a nie placzesz i uzalasz sie i co rusz wyciagasz cos nowegoz rekawa. Jakies smieszne rady innym dajesz. Nie dziwie sie ze sobie poszla bo wytrzymac sie z takim placzkiem nie da. To ona ciagnela ten zwiazek. Teraz jest szczesliwa bop ma feceta z jajami przy boku ktory widac ze o nia zabiega. Chlopie wymocz jajka i wez sie w garsc. Patrzec sie na to ju nie da. Niebawem bedziesz jak ta cala Smaszcz ta to dopiero jest wynalazek.