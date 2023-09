Internauta zasugerował odmienionej Joli Rutowicz, że "zrobiła nos". Celebrytka odpowiada: "NIE TYLKO". Widzicie inne zmiany? (ZDJĘCIA)

Anna. 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Przecież to jest od ponad 10 lat, Kreuje sie wirtualną rzeczywistość i juz chyba nikt w to nie wierzy, traktując to jak wymyśloną sztukę nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością, Retusz zdjęć, kupowanie komentarzy czy polubień to już norma, teraz już się nawet zmienia i moduluje głos i dzwięki, że najgorsza jąkająca się osoba z cienkim głosem zaśpiewa operę i zagra na każdym instrumencie. To wszystko co jest w Internecie to wymyślona fikcja jak w kinie,