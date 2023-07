Jarosław Jakimowicz i Jola Rutowicz byli parą. Aktor nazwał ich związek ustawką, a ona twierdziła, że był z nią "DLA KASY" (STARE ZDJĘCIA)

Od kilku dni o Jarosławie Jakimowiczu ponownie zrobiło się głośno, a to za sprawą głośnego zwolnienia z Telewizji Polskiej. Aktor rozstał się z TVP w atmosferze skandalu, a powodem zakończenia współpracy miało być karygodne zachowanie celebryty wobec koleżanek z pracy . Pudelek dotarł nawet do treści skarg, jakie wpływały na Jakimowicza.

Jola Rutowicz i Jarosław Jakimowicz szybko złapali dobry kontakt i zyskali sympatię widzów, dzięki czemu trafili wspólnie do finału. Wówczas to aktor wygrał i zgarnął 150 tysięcy złotych. Już wtedy mówiło się, że relacja tej dwójki to coś więcej niż przyjaźń, co wzbudzało niemałe emocje, ponieważ aktor był jeszcze formalnie mężem malarki Joanny Sarapaty, z którą rozwiódł się dopiero w 2010 roku.

Widzowie chcieli wyrzucić Rutowicz. Producenci "Big Brothera" zapytali mnie, czy mogą zrobić z nas parę. Zgodziłem się i potraktowałem to jako kolejną rolę do zagrania. Zrobiliśmy to i dzięki temu zabiegowi oboje doszliśmy do finału. Najfajniejszy w tym wszystkim był efekt kreacji: wszyscy w nas uwierzyli. To było niesamowite - pisał w książce Jakimowicz.