TYLKO NA PUDELKU: Osoba z TVP mówi o powodach zwolnienia Jarosława Jakimowicza: "Tak ma wpisane na wypowiedzeniu współpracy"

W czerwcu w mediach pojawiła się informacja, że Jarosław Jakimowicz pożegnał się z posadą w "Pytaniu na śniadanie". Początkowo pisano o tym, że "młody wilk" został zwolniony ze śniadaniówki, ponieważ "nie pasował do zespołu". Później z kolei Telewizja Polska tłumaczyła, że przyczyną rozstania było to, że prowadzony przez 54-latka cykl, "wyczerpał się".

Jak się jednak okazuje, Jarosław Jakimowicz został zwolniony w TVP, a powody odsunięcia go od pracy w stacji są nieco mniej błahe, niż początkowo przedstawiano. Z treści pisma szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, które przedostało się do mediów, wynika, że aktora zwolniono przez "nieprzyzwoite zachowania", głównie w stosunku do pracujących z nim kobiet.