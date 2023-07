Jarosław Jakimowicz ZAWIESZONY w TVP! "Nikt nie mógł z nim na dłużej wytrzymać"

Ewa 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kiedy zaczyna się przemoc psychiczna? Może to ze mną jest jednak coś nie tak, nie umiem już wytrzymać pewnych zachowań mojego męża :( tyle lat zaciskam zeby, uśmiecham się przez łzy do obcych ludzi, każdego dnia żyje z taka gulą w gardle, kiedy znów o co się doczepi ;( tak mi dobrze i cicho i spokojnie jak go nie ma :( ostatnio tak się poryczalam ze myślałam ze się dusze :( od tego czasu on stwierdził, ze jestem nienormalna i chodzi przerażony ze żyje z wariatka :(((( co robić :(