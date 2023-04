Internautka atakuje Krzysztofa Ibisza pod zdjęciem z synem. Anna Nowak-Ibisz staje w obronie byłego męża (FOTO)

Brygida 25 min. temu zgłoś do moderacji 26 4 Odpowiedz

Do wszystkich Madek pouczających innych rodziców: moje dzieci karmione były mlekiem modyfikowanym, nie jadły warzyw,z owoców tylko banana i jabłko a i jeszcze smoczek mieli.Dziś to dorośli,zdrowi,wyrośnięci,przystojni faceci.Moja kuzynka karmiła piersią do 2 roku życia, smoczek be( bo próchnica i krzywy zgryz),dzisiaj jeden z synów ma nadwagę i alergię na roztocza.Więc moi drodzy komentujący nie pouczajcie jak mamy chować swoje dzieci i czym karmić bo nie każdy organizm jest taki sam.Niektóre matki bardzo by chciały karmić naturalnie ale z różnych przyczyn nie mogą, dzieci jak nie lubią warzyw to nie wciskajcie im na siłę bo same też nie lubicie wszystkich produktów.