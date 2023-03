"Twoja twarz brzmi znajomo". Krzysztof Ibisz robi szał w roli UKRAIŃSKIEJ DRAG QUEEN! "Nie mogę uwierzyć w to, co widzę" (ZDJĘCIA)

Drugi odcinek nowego sezonu Twoja twarz brzmi znajomo zdecydowanie nie rozczarował, jeśli chodzi o dostarczenie widzom rozrywki. I tym razem nie zabrakło uwielbianych przez publikę przebojów i zdumiewających transformacji. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden i nikt nie miał raczej wątpliwości co do tego, kto powinien nim zostać. Ale po kolei.

Piotr Stramowski jako Sting i Julia Kamińska jako David Bowie w "Twoja twarz brzmi znajomo"

To niemożliwe, że to jesteś ty Oskar, że tam jest chłopak . Absolutny Oscar za pracę, bo wiem, jak mało czasu jest na przygotowanie. Przecież byłem też po tamtej stronie - skomentował Robert Janowski .

Krzysztof Ibisz w roli ukraińskiej drag queen w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Krzysiek, ja nie mogę uwierzyć w to, co widzę - dziwiła się Małgorzata Walewska. - Zanim wyszedłeś na ten występ, chciałam powiedzieć twojej mamie, że zazdroszczę jej takiego syna, choć teraz mam wątpliwości. Gratuluję. Krzyś Ibisz już nie będzie tym samym Krzysiem Ibiszem. Ale jaki ty masz dystans do siebie, ty masz nogi zgrabne, w ogóle, że ty to w spodniach trzymasz, to jest po prostu wstyd. Niejedna kobieta będzie umierała z zazdrości.